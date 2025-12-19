La famiglia nel bosco. Il dialogo a Ferrara con il sindaco di Palmoli

Il video dell’incontro della Fondazione Zanotti a Ferrara con il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli e Annalisa Teggi

Il video dell’incontro “La famiglia nel bosco“, con il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli e la nostra Annalisa Teggi, introdotti per la Fondazione Enrico Zanotti, organizzatrice dell’evento, da Carlo Tellarini.

Il dibattito, tenutosi giovedì 18 dicembre nel Campus Santa Teresa a Ferrara, è il terzo appuntamento della rassegna “Presente! Esserci oggi” promossa dalla Fondazione Zanotti con Ferrara Eventi scs, Esserci, Accademia, Student Office Ferrara e Tempi con il contributo di Family District, Accademia e Wip 2.0.