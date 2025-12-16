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La famiglia nel bosco. Incontro a Ferrara

Di Redazione
16 Dicembre 2025
La Fondazione Enrico Zanotti, propone il terzo appuntamento con Presente! Esserci oggi, dal titolo “La famiglia nel Bosco“, intervista a Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli
Uno scatto della famiglia anglo-australiana, che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, pubblicato sul sito web della mamma, Catherine Louise Birmingham. La mamma, il padre Nathan e i tre bambini sono ritratti nei pressi della loro abitazione
Uno scatto della famiglia anglo-australiana, che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, pubblicato sul sito web della mamma, Catherine Louise Birmingham (foto Ansa)

La Fondazione Enrico Zanotti, propone il terzo appuntamento con Presente! Esserci oggi, dal titolo “La famiglia nel Bosco“, intervista a Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli.

L’evento si terrà il giorno 18 dicembre alle ore 18:30, presso l’auditorium del Campus Santa Teresa, in Piazzetta Giovanni da Tossignano 2, Ferrara.

LA FAMIGLIA NEL BOSCO

La vicenda della “famiglia nel bosco” non riguarda solo i due genitori e i loro tre figli o il piccolo comune abruzzese, ma apre interrogativi che interessano ciascuno di noi e la società in cui viviamo: chi decide quale sia il futuro migliore per i nostri figli? Con quali limiti? A quali condizioni? 
Dialogheremo con Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli, per farci spazio tra le opinioni e conoscere la realtà attraverso lo sguardo e le parole di un testimone diretto.

È possibile seguire l’incontro in streaming sul canale YouTube della Fondazione Enrico Zanotti: https://www.youtube.com/@FondazionezanottiOrgferrara

L’incontro è stato organizzato da Fondazione Enrico Zanotti, Ferrara Eventi scs, Esserci, Accademia, Student Office Ferrara e Tempi con il contributo di Family District, Accademia e Wip 2.0.

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