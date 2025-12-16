La famiglia nel bosco. Incontro a Ferrara

La Fondazione Enrico Zanotti, propone il terzo appuntamento con Presente! Esserci oggi, dal titolo “La famiglia nel Bosco“, intervista a Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli.

L’evento si terrà il giorno 18 dicembre alle ore 18:30, presso l’auditorium del Campus Santa Teresa, in Piazzetta Giovanni da Tossignano 2, Ferrara.

LA FAMIGLIA NEL BOSCO

La vicenda della “famiglia nel bosco” non riguarda solo i due genitori e i loro tre figli o il piccolo comune abruzzese, ma apre interrogativi che interessano ciascuno di noi e la società in cui viviamo: chi decide quale sia il futuro migliore per i nostri figli? Con quali limiti? A quali condizioni?

Dialogheremo con Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli, per farci spazio tra le opinioni e conoscere la realtà attraverso lo sguardo e le parole di un testimone diretto.

È possibile seguire l’incontro in streaming sul canale YouTube della Fondazione Enrico Zanotti: https://www.youtube.com/@FondazionezanottiOrgferrara

L’incontro è stato organizzato da Fondazione Enrico Zanotti, Ferrara Eventi scs, Esserci, Accademia, Student Office Ferrara e Tempi con il contributo di Family District, Accademia e Wip 2.0.