Extinction Rebellion e Just Stop Oil «non c’entrano nulla con il pianeta da salvare», aveva spiegato pochi mesi fa un’ex attivista parlando del collettivo ambientalista e della sua frangia più estrema che pensa di attirare attenzione sull’emergenza climatica fermando il traffico delle grandi città e imbrattando opere d’arte e monumenti: dietro agli ecotalebani che aspirano alla decrescita infelice ci sono storie di manipolazione, lavaggio del cervello, azioni dimostrative fini a se stesse, vittimismo, rifiuto di proporre soluzioni realistiche ai problemi denunciati e protagonismo mediatico gonfiato da giornalisti e conduttori compiacenti.

Chi rappresentano Extinction Rebellion e Ultima Generazione?

Ieri gli attivisti di Ultima Generazione, collettivo che fa parte della stessa rete di Just Stop Oil, hanno bloccato per due ore il traffico sul Grande raccordo anulare di Roma, fino a che alcuni agenti di polizia non li hanno rimossi a forza dalla carreggiata. Non volevano essere da m...