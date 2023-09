In un colloquio con alcuni media europei, la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola, maltese del Ppe, ha fatto alcune dichiarazioni importanti. Tra tutte, quella che riguarda le possibili future alleanze è la più importante e così può essere formulata: il Ppe starà coi socialisti del Pse o con i conservatori dell'Ecr? E la risposta di Metsola è stata netta: l'attuale asse tra popolari e socialisti non sarà messo in discussione.

Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia nel Ppe, accetta di affrontare la questione insieme a Tempi.

Da diversi mesi si discute se alle elezioni del 2024 vedremo nascere una nuova maggioranza Ppe-Ecr alternativa a quella Ppe-Pse. Il presidente del Ppe, Manfred Weber, ha più volte incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che è anche leader dell'Ecr. Questi incontri e le aperture di credito di Weber a Meloni sono all'origine dell'ipotesi sopraddetta. Ora, però, arrivano le parole di Metsola che, in realtà, certifi...