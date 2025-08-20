Quanto manca a questa Europa una vera sinistra popolare

Su Linkiesta Carmelo Palma scrive: «Il putinismo europeo è una conseguenza dell’odio di sé degli europei, che la guerra ibrida di Mosca rafforza e consolida, ma che origina dalla decomposizione morale dell’homo democraticus. È un fenomeno del tutto analogo, anche se apparentemente opposto, a quello che, dopo l’11 settembre 2001, ha portato un pezzo dell’Occidente a interpretare il nichilismo islamista come una vendetta meritata per le responsabilità dell’America e di tutto il mondo americano, o, dopo il 7 ottobre 2023, a scriminare il pogrom di Hamas come una conseguenza delle colpe storiche della cosiddetta entità sionista. Il paradossale putinismo della destra americana, al di là dei ricatti e degli affari in cui Trump è impelagato in Russia da prima della sua elezione, da cosa origina, se non dalla comune guerra al globalismo liberale, che il sovranismo americano è stato educato a considerare, contro ogni evidenza, il principio della decadenza dell’America, e che è felicissimo di ro...