Le banali eresie del teologo chiacchierone Vito Mancuso

Niente di nuovo nelle opinioni dell'"esperto religioso" che impazza in tv. E poi lettere sul referendum sulla giustizia, il Venezuela e papa Leone XIV
Caro direttore, dopo Nicola Gratteri che andò in tv a dire che Giovanni Falcone era contro la separazione delle carriere (falso), ora è arrivato Alessandro Barbero a dire che con la riforma Nordio il governo darà ordini ai giudici (falso). Però per Maurizio Landini è il governo a trattare come dei «coglioni» gli italiani sul referendum.Sergio Millo email
Come abbiamo già avuto modo di scrivere, sono i sostenitori del “no” i migliori promoter delle ragioni del “sì”.
***
Caro direttore, mi ha colpito il discorso pronunciato da papa Leone XIV agli ambasciatori. È molto concreto quando cita tutti i casi di guerra attuali, i 380 milioni di cristiani che rischiano anche la vita e quando condanna l’aborto e l’eutanasia.Gianluca Lassini email
Questo Papa ci piace sempre di più.
***
Caro direttore, ora che Alberto Trentini è stato liberato dopo essere finito nelle grinfie del regime del dittatore venezuelano Nicolás Maduro per oltre 400 giorni, possiamo dire una parola sulla stampa italiana? Ov...
