Epstein o del nichilismo contemporaneo senza più barriere

«Nata nel 1971, laurea in Inglese con lode all’università di Washington e dottorato in giurisprudenza nel 1996 alla Georgetown University, dove è stata anche direttrice del Georgetown Law Journal, Kathryn Ruemmler muove i primi passi come praticante per il giudice Timothy K. Lewis presso la Corte d’appello per il terzo circuito alla fine degli anni Novanta, come riportato nella biografia ufficiale e nel profilo diffuso da Goldman Sachs. Successivamente entra al dipartimento di Giustizia, dove rimane per sette anni nei primi anni Duemila come sostituto procuratore federale per il Distretto di Columbia. In quel periodo ricopre anche il ruolo di vicedirettore della Enron task force e di Principal Associate Deputy Attorney General, contribuendo ai procedimenti che portarono alle condanne dei vertici Enron Kenneth Lay e Jeff Skilling. Un percorso che la colloca fin dall’inizio nel cuore dell’apparato giudiziario federale americano: non una semplice fu...