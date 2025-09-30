Elly Schlein nelle Marche non ci ha capito niente

Sull’Ansa si scrive: «“Ho appena chiamato Acquaroli per congratularmi e fargli l’in bocca al lupo”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra nelle Marche Matteo Ricci in conferenza stampa sul voto».

Evitando un voto in un’unica data per le Regionali del 2025 (dopo Marche e Valle d’Aosta si voterà in Veneto, Campania, Puglia e Calabria) Fratelli d’Italia, il partito di centrodestra che ha oggi – nel suo schieramento – il maggior seguito dell’opinione pubblica, ha evitato un voto troppo politicizzato e pagato un prezzo “locale” particolarmente evidente nel voto della Valle d’Aosta. Nelle Marche invece quella sbandata di Elly Schlein, politicizzando al massimo la campagna elettorale (con anche particolari tirate antisraeliane che poco c’entrano con l’amministrazione di una Regione) ha favorito il presidente uscente, messo nelle condizioni di raccogliere anche il consenso abbastanza solidamente maggioritario che in questo momento ha Giorgia Meloni in Italia. Speriamo che la parte razio...