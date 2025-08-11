Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

Il masochismo surreale di Elly Schlein

Di Lodovico Festa
11 Agosto 2025
L'inconsistenza retorica su qualsiasi argomento della leader, la svendita del partito a Conte, la deriva del "campo largo". Rassegna ragionata dal web
La segretaria del Pd, Elly Schlein
La segretaria del Pd, Elly Schlein (foto Ansa)

Su Ansa Elly Schlein afferma: «Insinuare che i giudici agiscano non a tutela della legge ma per un disegno politico è un atteggiamento eversivo. E non è la prima volta».
Dal caso Almasri alle trattative sui dazi Unione europea-Stati Uniti, dal Ponte di Messina a Gaza: non c’è nessuna presa di posizione della segretaria del Pd che non sia puramente propagandistica, retorica, disinteressata a qualsiasi ruolo nazionale del proprio partito e a fare proposte politiche in grado di intervenire sulla realtà.
* * *
Su Linkiesta Mario Lavia scrive: «La domanda, piuttosto, è capire quali prezzi la leader del Pd abbia dovuto pagare per ottenere l’en plein del campo largo. Il primo prezzo consiste nell’aver dovuto subire la costante pressione, spesso polemica, del capo del Movimento, a partire proprio dal caso Ricci, allorquando Conte annunciò di voler vedere le carte dell’inchiesta (ma quali poi?) prima di emettere la sentenza favorevole al candidato dem, che in tempo reale lo ringraziò sentitamen...

elly schlein Pd premium

