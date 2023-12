Che si discuta già di come sostituirla dopo le elezioni Europee non è un buon segnale per Elly Schlein. Conquistata la segreteria e trascorsa l'euforia delle prime settimane coi titoli fotocopia sui giornali tipo "rivoluzione Elly" ed "effetto Schlein", la segretaria del Pd è venuta fuori al naturale, cioè male. A parte gli inciampi sull'armocromista che hanno fatto sbizzarrire gli spiritosi dei meme e quel fenomeno di Osho, la leader dem si è segnalata per poco, pochino, quasi niente. Come ha scritto su Tempi nel suo pagellone di fine anno il nostro Lorenzo Castellani, i risultati non le danno ragione: «Elezioni amministrative perse, elezioni regionali perse, segreteria del partito evanescente. Linea politica? Allarme fascismo, diritti civili, ambientalismo radicale, accoglienza ai migranti. Il cocktail ideale per far vincere il centrodestra».

Ecco, è ormai diventato quasi un luogo comune che Schlein sia la migliore alleata di Giorgia Meloni. Prima lo scrivevano quegli s...