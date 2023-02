Nota per il lettore: questo articolo è stato scritto venti giorni prima delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia.

Alle elezioni regionali che si tengono in Lombardia e nel Lazio mancano poco più di due settimane. Scriviamo oggi questi “appunti per il dopo” perché ci preme dire qualcosa che prescinde dall’esito delle consultazioni e che riguarda un fenomeno che si è venuto a creare in Lombardia, in particolare nella circoscrizione di Milano.

Molti candidati ci hanno chiesto ospitalità sulle pagine del nostro sito internet per poter illustrare ai lettori i motivi che li hanno spinti a impegnarsi in politica. Questo giornale tiene in grande considerazione chiunque provi a cimentarsi nella sfera pubblica: in tempi di denigrazione della “casta”, questo è un fatto verso cui avere un “pregiudizio” positivo. Poi, nel merito delle proposte, ovvio, si può sempre discutere e qui abbiamo sempre tentato di farlo con la massima libertà, ma anche con la massima chiarezza, tanto che, si...