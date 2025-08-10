La dottrina sociale non è un’opinione, ma un cammino verso la verità

Si ritornerà a parlare di dottrina sociale della Chiesa? Il pontificato di Leone XIV sarà quello del suo ingresso nel programma di formazione dei laici cristiani a livello diocesano, parrocchiale, dei movimenti e delle associazioni, consapevoli del fatto che «animare cristianamente l’ordine temporale» è la vocazione del laico, come è scritto nella Dichiarazione del Concilio ecumenico Vaticano II Apostolicam actuosistatem?

Sono parole apparentemente difficili, desuete, ma in realtà esprimono una verità molto semplice: il laico cristiano non si santifica portando la santa comunione agli ammalati o leggendo in chiesa, tutte cose importanti e bellissime, ma “portando” il Vangelo dentro la vita pubblica della società, “consacrando il mondo” come scriveva san Paolo VI il 23 aprile 1969, riprendendo il suo predecessore Pio XII. E per fare questo ci vuole la dottrina sociale della Chiesa, cioè ci vuole un metodo come ha detto Leone XIV, non tanto «un insieme di idee proprie di una religione», ...