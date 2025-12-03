I dodici angeli del Golan

«Mia figlia Alma aveva 11 anni: era una ragazzina sempre felice, allegra. Voleva studiare, era piena di progetti per il futuro. Amava la danza, il canto, lo sport, amava dipingere e ci spesso ci sorprendeva dicendo cose splendide: ci parlava di amore e di pace. Soprattutto non solo diceva, ma credeva in queste parole. Diceva che ogni giorno è un nuovo giorno. Una nuova possibilità di vivere, di amare, di essere generosi e gentili, di seguire i nostri sogni. Alma era il mio amore. La mia gioia. La mia forza. Il suo nome significa anima, ed era la nostra anima. Se ne è andata in cielo con altri undici angeli. Loro ci guardano. Loro ci fanno capire che la risposta non può essere l’odio. Non può essere la morte. Non può essere la vendetta. Solo la pace».

Naela Eldin, la mamma di Alma e insegnante, racconta a Tempi cosa è accaduto dopo quel pomeriggio del 27 luglio dello scorso anno, quando un missile lanciato da Hezbollah ha colpito il campo di calcio dove stavano giocando i bambini del villaggio druso Majdal Shana, arrampicato sulle alture del Golan, proprio a ridosso del confine. Un missile Falaq-1, di fabbricazione iraniana, uno dei cinquemila lanciati dal Libano verso Israele, caduti a pioggia oltre la linea di demarcazione senza distinzione tra le case e le caserme, tra civili e militari, tra adulti e bambini.

Naela, la mamma di Alma (foto di Giancarlo Giojelli)

Quel razzo di Hezbollah e la fragile tregua

All’epoca molti villaggi della zona erano già stati evacuati, i drusi di Majdal avevano scelto di rimanere: non c’erano postazioni militari vicino, si sentivano al sicuro, tanto da lasciare i bambini giocare nel bel parco e nel campo di calcio nel centro del paese. Nessuno potrà mai dire se quel razzo è stato lanciato intenzionalmente contro i piccoli o se i dodici bambini morti fanno parte del terribile conto dei “danni collaterali” di questa guerra combattuta con razzi che piovono dalle alture libanesi sui villaggi ebrei e arabo-israeliani del Golan e della Galilea e dai droni che Israele lancia conto le postazioni Hezbollah, molte delle quali vicino a case, moschee e chiese, ospedali nel Sud del Libano e più a Nord, fino a Beirut.

Ora c’è la tregua, fragile tregua, in attesa che Hezbollah consegni le armi all’esercito regolare libanese. Majdal è un simbolo dimenticato, sommerso dalla guerra e dal fragore delle tante bombe, del resto non rientrava nel novero dei possibili obiettivi, è scomparso presto dai report dei media internazionali, troppo lontano per essere raggiunto da troupe e cronisti. Una comunità drusa, quattro villaggi in tutto, in mezzo a cinquantamila ebrei.

La strage dei bambini del Golan

Tutti si conoscono tra di loro qui. La strage dei bimbi ha colpito ogni famiglia. Altre decine di piccoli si sono salvati «per caso o per miracolo», dice la mamma di Alma. Accanto a sua figlia c’erano i due fratelli più piccoli, le schegge del missile li hanno risparmiati. Alma no, è stata uccisa e con lei il suo grande amico Naji, che voleva diventare un calciatore, Venes, dieci anni, «intelligentissima, bellissima», e Jaba, dieci anni anche lui: era proprio nel punto dove è arrivato il missile, hanno cercato i resti del suo corpo dilaniati per due giorni. Con Alma – dice Naela – erano l’anima del gruppo, un tornado che attraversava di corsa le strade del paese fino a questo campo.

Con loro sono morti anche altri nove bambini. Naela li indica uno per uno sul grande striscione affisso dove è caduto l’ordigno. I bambini ci guardano dalle fotografie con sguardi sereni, intensi: «Ecco vedi», dice la mamma di Alma, «ci indicano la strada che volevano percorrere come quando correvano insieme. Una strada di pace. Di perdono». Accanto a lei c’è il marito, Fakhr al Din, gli occhi lucidi: «Ho sentito l’esplosione e sono corso al campo, ho visto i corpi dei bimbi dilaniati, bruciati: non si potevano distinguere. Ho riconosciuto il braccialetto di mia figlia. Mi sono inginocchiato. “Perdonami Alma – dicevo – non ho saputo difenderti”».

«I nostri angeli non ci chiedono vendetta»

Vendetta? «Non è quello che ci chiedono i nostri angeli», dice subito Naela. «Hezbollah li ha portati via, il nemico ha ferito i nostri cuori, per sempre. Ma non vogliamo che nessun altro bambino muoia. Ora stanno giocando insieme in cielo e dal cielo ci guardano. Perdono, perdono e pace: ditelo al mondo». Al centro del paese c’è un monumento: un pallone da calcio lacerato ma dalla cui ferita escono spighe d’ oro, e sagome di bimbi che giocano alla base. Il campo da calcio è stato ricostruito più in là. Altri bambini stanno giocando. Ci passano accanto, guardano i volti dei loro amici. «È come se fossero sempre qui», dice un ragazzino, «C’ero anch’io quel giorno. La bomba mi ha risparmiato. Non so perché, non me lo chiedo. A che serve? Mi mancano. Li guardo ogni giorno. È come se giocassimo con loro. Siamo cresciuti in questo anno: loro sono rimasti gli stessi, noi più tristi».

foto di Giancarlo Giojelli

«Il giorno della morte di mia figlia», dice ancora Naela, «sono venuti da tutti i villaggi della zona. Non solo drusi: tanti ebrei, arabi cristiani, musulmani. In quest’anno ho capito che non importa la religione, la tua etnia, lo stato da cui vieni, conta l’essere umani, dobbiamo imparare a essere umani». Nael ha le lacrime agli occhi, continua ad accarezzare la foto della figlia e degli altri bimbi. «Mi danno coraggio, il coraggio di andare avanti, di parlare con tutti, di non rassegnarmi a essere solo una vittima, pur nel mio dolore atroce. Dio ha scelto per noi e devo accettarlo».

Costruire ponti di pace

«Come madre avevo due scelte», conclude. «Lasciarmi andare, abbattermi, crollare definitivamente, oppure rimettermi in piedi e restarci. La mia scelta, la nostra scelta, è andare avanti. Costruire la pace cominciando da chi ci è vicino, fosse anche dall’altro lato della collina. Vediamo un villaggio libanese. Lì ci sono cristiani e sciiti. La sera si accendono le luci. Penso a quelle famiglie riunite e spero un giorno di incontrarle, e ricordo quello che abbiamo promesso ai nostri angeli, quello che mi chiede Alma. Ogni giorno, ogni ora, ogni momento. Invece della vendetta abbiamo scelto la strada di costruire ponti di pace. E crediamo in questa speranza».

C’è un sole rosso sopra la collina, incendia il cielo di un colore intenso, avvolge le case. Sembra abbracciare quest’angolo di terra da dove dodici angeli sono saliti al cielo. E la luce supera la trincea.