Sulla Nuova Bussola quotidiana Anna Bono scrive: «Niente, anche a una lettura del testo integrale, induce a temere per la sorte dei rifugiati che in futuro si presenteranno alle frontiere europee. Dando voce alle proteste di molte associazioni, Amnesty International tuttavia ha dichiarato che le riforme decise dall’Ue “faranno arretrare di decenni la normativa sull’asilo”, esporranno le persone “che necessitano di protezione a gravi violazioni dei diritti umani”, provocheranno maggiori sofferenze alle persone migranti e una riduzione dei loro diritti. Sono affermazioni gravi e del tutto infondate. Il Patto non contempla deroghe al diritto internazionale in materia di asilo, né potrebbe dal momento che tutti i paesi membri dell’Ue hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione di Ginevra per i rifugiati. Quanto ai diritti degli emigranti, l’accordo neanche entra nel merito perché riguarda solo la gestione di persone che entrano illegalmente in Europa. Quella degli emigranti re...