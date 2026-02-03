Il disastro Askatasuna è la prova dell’incapacità politica del Pd

Su Huffington post.it si scrive:

«"È inaccettabile che ci sia qualcuno a sinistra che continua a dare copertura politica a questi delinquenti". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Stefano Esposito, ex senatore Pd che sabato ha rilanciato sui social il video del pestaggio all'agente di polizia Alessandro Calista da parte di un gruppo di manifestanti nel corso degli scontri contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto il 18 dicembre scorso».

Un ex senatore del Pd formatosi negli ultimi anni del Pci spiega come la leadership della sinistra oggi non sia capace di fare i conti con l’estremismo come invece gli antichi comunisti italiani sapevano fare. Il modo in cui il sindaco di Torino, il Pd e Avs hanno gestito la questione Askatasuna ci parla proprio dell'incapacità politica di fondo innanzitutto di sedicenti leader come Elly Schlein e Maurizio Landini. * * * Su Updaynews si legge:

«Alleanza verdi e sinistra ha reagito con durezza. Il capogruppo Marco Grima...