Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

Dietro la vetrina della Cop30, si muove il “narcogarimpo”

Di Paolo Manzo
09 Novembre 2025
Lula vuole presentare al mondo il volto “verde” del Brasile, ma in Amazzonia comandano i narcos e i trafficanti d'oro che hanno distrutto e inquinato la foresta
Cop30, Belem, Brasile, 7 novembre 2025 (Ansa)
Cop30, Belem, Brasile, 7 novembre 2025 (Ansa)

La Cop30, che sta per iniziare a Belém, nello stato amazzonico del Pará, nel nordest del Brasile, rischia di trasformarsi in un paradosso: la conferenza mondiale sul clima nel cuore di una regione devastata dalla corsa all’oro illegale e minacciata dal potere crescente del crimine organizzato. L’evento voluto dal presidente Lula per presentare al mondo il volto “verde” del Brasile si terrà in una delle aree più degradate e violente dell’intera Amazzonia. Negli ultimi cinque anni, il Pará è diventato l’epicentro del garimpo, come in Brasile si definisce l’estrazione di oro illegale, quella che un tempo era un’attività artigianale di sopravvivenza e che oggi è una vera industria criminale multimilionaria. Secondo i dati del progetto MapBiomas, nel 2023 il Brasile contava 2.400 chilometri quadrati di aree usate per l’estrazione aurifera - più del doppio della superficie della città di Rio de Janeiro - e il 77 per cento di questa attività è illegale. Il Pará da solo concentra oltre 141 mil...

Contenuto riservato agli abbonati
Light
Il quotidiano online
per i nuovi abbonati
Digitale
Il quotidiano online
+ il mensile digitale
Full
Il quotidiano online
+ il mensile digitale e cartaceo
Tempi capisce, colpisce. Abbonati subito. Scopri l’offerta

Amazzonia brasile Cop30 lula premium

Articoli correlati

Scopri di più →