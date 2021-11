«Qualcosa muore nell’anima quando un amico se ne va./ Quando un amico se ne va, lascia una traccia che non si può cancellare./ Non andartene ancora, non te ne andare per favore,/ perché perfino la mia chitarra piange quando dice addio./ Un fazzoletto di silenzio al momento di partire,/ perché ci sono parole che fanno male e non si devono dire./ La barca si fa piccola quando si allontana sul mare, quando si perde all’orizzonte,/ perché grande è la solitudine./ Il vuoto che lascia un amico che se ne va è come un pozzo senza fondo che non si può colmare».

Quel fazzoletto di silenzio non riesco a togliermelo di dosso dopo che vi si è depositato quando ho appreso la notizia che Luigino non era più tra noi, alle 6 della mattina in cui il suo cuore si è fermato per non ripartire più. Silenzio. Silenzio. Il mio cuore si è riempito di silenzio. Anche il mio telefono è più silenzioso da quando i suoi messaggi non martellano più.

Qualcosa si rompe nell’anima quando un amico se ne va. E ...