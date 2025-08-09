Contenuto riservato agli abbonati

Dal profondo del water salì una domanda per Clare

Di Fabrice Hadjadj
09 Agosto 2025
«Se ha fatto questo e se è morto così per me, cosa farò per lui?». Ha sentito la chiamata di un altro amore.

Se volete fuggire l’Eterno, guardatevi dai luoghi di perdizione. Meglio nascondersi in una sede episcopale o in una cattedra di teologia, talmente certi della vostra bontà, verità e salute a tutti i livelli, che non vi verrà in mente di aprire la porta al medico. Ma attenti alle discoteche! Attenti a quei luoghi dove il rumore, l’alcol e le dissolutezze vi circondano come lupi e maiali! È proprio lì che il buon pastore cercherà l’agnello smarrito. È per lui, che si è perso su sentieri spinosi, che lascia le altre novantanove.
L’“amica” di Clare l’ha dunque accompagnata nelle toilette del Twenty Two – o forse del Legg’s o del Sugar: – a quest’ora, dopo aver ingollato tante tequila, non si sa più molto bene in quale night club di Dublino o di un altro posto ci si è infrattati. Siamo da qualche parte sulla terra, nelle toilette di una discoteca, questa è l’unica certezza. Nell’attesa, l’“amica” si guarda nello specchio sopra il lavandino, aggiustandosi l’acconciatura e rifacendosi il ross...

premium tempi luglio 2025

