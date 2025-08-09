Dal profondo del water salì una domanda per Clare

Se volete fuggire l’Eterno, guardatevi dai luoghi di perdizione. Meglio nascondersi in una sede episcopale o in una cattedra di teologia, talmente certi della vostra bontà, verità e salute a tutti i livelli, che non vi verrà in mente di aprire la porta al medico. Ma attenti alle discoteche! Attenti a quei luoghi dove il rumore, l’alcol e le dissolutezze vi circondano come lupi e maiali! È proprio lì che il buon pastore cercherà l’agnello smarrito. È per lui, che si è perso su sentieri spinosi, che lascia le altre novantanove.

L’“amica” di Clare l’ha dunque accompagnata nelle toilette del Twenty Two – o forse del Legg’s o del Sugar: – a quest’ora, dopo aver ingollato tante tequila, non si sa più molto bene in quale night club di Dublino o di un altro posto ci si è infrattati. Siamo da qualche parte sulla terra, nelle toilette di una discoteca, questa è l’unica certezza. Nell’attesa, l’“amica” si guarda nello specchio sopra il lavandino, aggiustandosi l’acconciatura e rifacendosi il ross...