Dottor ChatGpt, cura te stesso

Iscriviti alla lista d’attesa. Questa è la prima richiesta che la nuovissima applicazione ChatGpt Salute ti rivolge quando fai una ricerca online. Evidentemente è un elemento non rinunciabile per la sanità; asl, cup o ChatGpt che sia, la linea non cambia: sempre lista d’attesa è! Poi quella che è definita «esperienza dedicata su ChatGpt, pensata per supportare salute e benessere» inizierà a breve la sua attività. Di cosa stiamo parlando? La società OpenAi che promuove e sviluppa intelligenza artificiale ha annunciato il lancio di ChatGpt Salute, un canale dedicato a sanità e benessere che nasce da questo dato riscontrato: ogni settimana oltre 230 milioni di persone nel mondo pongono questioni online su salute, malattie, sintomi, benessere utilizzando ChatGpt come primo interlocutore. Per non parlare degli ulteriori milioni che da anni lo chiedono a Google e altri motori di ricerca. Dottor Google ha milioni di mutuati, è il maggior massimalista sul mercato e tiene lo studio aperto 24 or...