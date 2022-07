, che «quando hanno organizza to il Climate Social Camp e il meeting europeo di Fridays for Future, gli attivisti per il clima non si aspettavano di trovarsi con un governo dimissionario e a due soli mesi dalle elezioni», «la realtà politica italiana si è dimostrata troppo inquieta e imprevedibile anche per loro». Anche per loro! Che «volevano prepararsi a un autunno di lotta» e invece «si trovano davanti un’estate di campagna elet torale, un settembre alle urne e un ot tobre di consultazioni». Pensate che «il prossimo sciopero globale per il clima sarà il 23 settembre, il venerdì prima delle elezioni» e così i ragazzi saranno costretti a «contendersi le piazze con gli ultimi comizi dei leader».

Per ques to Torino tenta l’intemerata: «Lanciare la volata al difficilissimo tentativo di fare in Italia qualcosa di simile a quan to vis to in Australia a maggio: le prime elezioni climatiche nella s toria del paese». Anche perché, come argomenta lucidamente Giovanni Mori, ex portavoce e “ancora una delle persone più in vista del movimen to”, «Questa è stata l’estate dell’ecoansia, più che arrabbiati siamo abbattuti. Una cosa era dirlo, leggerlo, sentirlo, un’altra è quando accade davvero, tut to insieme, le ondate di calore, la siccità, il collasso dei ghiacciai. Ora in tanti si fanno la domanda: cosa facciamo?». Ecco sì, che si fa?

Aspettando Greta, incatenate alla Regione

25 luglio, primo giorno. «Greta Thunberg potrebbe arrivare già oggi a Torino – scrive la Stampa entusiasta -. Chi conosce Greta dice che dormirà in un appartamen to e non in hotel e, oltre al discorso atteso venerdì in piazza Castello al termine del corteo finale del camp (con partenza dal parco della Colletta alle 9 e tappa intermedia in piazza Vit torio), è possibile che l’attivista che ha fonda to il movimen to green in settimana arrivi al parco della Colletta, l’anima dei cinque giorni di convegni, dibattiti e workshop aperti a tutti».

Nel frattempo due attiviste di Extinction Rebellion, con una scala lunga 10 metri, salgono sul balcone del Palazzo della Regione, appendono uno striscione con scrit to “Benvenuti nella crisi climatica. Siccità, è solo l’inizio”, dopo di che torino-attiviste-extinction-rebellion-scalano-palazzo-regione-piemonte/8fd2e706-0be2-11ed-b3b8-bcecca2571b4″ target=”_blank” rel=”noopener”>si incatenano alle ringhiere e attendono l’arrivo delle forze dell’ordine. Venticinque i denunciati: per tutti l’accusa è di invasione di edifici pubblici e manifestazione non au torizzata.

«Greta, scusaci, i ghiacciai fondono, avevi ragione»

26 luglio, secondo giorno. «Pecca to che Greta Thunberg non sia potuta arrivare a Torino – scrive Riccardo Luna su to abbastanza per fermare il riscaldamen to globale. L’anno scorso abbiamo promesso solennemente di piantare mille miliardi di alberi entro il 2030: quanti ne abbiamo già piantati? Eppure ora lo stiamo iniziando a capire, a vedere, cosa intendevi quando parlavi di siccità, incendi e ghiacciai che fondono (…) Avevi ragione, avevano ragione. E noi tor to».

Non avendo azzecca to i pronostici, la Stampa pubblica un’anticipazione del libro Dalai Lama – Greta Thunberg Insieme per salvare il pianeta. Obiettivi comuni contro il cambiamen to climatico, in cui Greta ribadisce cose mol to nuove come: non c’è tempo, non sarà facile, solo in molti si cambia il mondo, solo allora i potenti si accorgeranno di noi, «Naturalmente, dobbiamo anche parlare di approcci specifici. Ma la realtà è che non possiamo più scegliere tra diverse soluzioni, dobbiamo semplicemente fare tut to il possibile per ripristinare la natura».

«Il Climate Social Camp è il paese delle meraviglie»

Nel frattempo i giornalisti del gruppo Gedi hanno intervista to tutti i ragazzi capitati loro a tiro e finalmente possiamo ascoltare cosa hanno da dire su «un problema che ci riguarda tutti e che va oltre il clima: riguarda la società, le risorse energetiche, la giustizia. E anche la guerra: tut to si lega, tut to è interconnesso», «ovviamente ci siamo legati al movimen to No Tav: parlando di ambiente non potevamo che lavorare assieme», «ci siamo evoluti: ora si parla di temi intersezionali, di giustizia sociale, di sistema».

E ancora: «Il Climate Social Camp per me è come un paese delle meraviglie. È un luogo in cui mi sen to a casa, in cui sono stata accolta come un’amica pur essendo partita da sola da Napoli e senza conoscere nessuno all’even to torinese». «Siamo idealisti, e ognuno di noi ha il sogno di poter cambiare il mondo». «Il goal più bello che oggi possiamo fare è riuscire a fare squadra, come se ogni Sta to fosse un gioca tore e si battesse per lo stesso obiettivo». «Sogno un mondo del futuro in pace e green – in cui nessuno debba più combattere per sopravvivere». «Sono qui per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. Abbiamo poco tempo a disposizione per agire». «Ci battiamo per risolvere i problemi politici, umanitari, per fronteggiare il Covid e la mancanza di acqua». «Possiamo davvero salvare il mondo, ma dobbiamo farlo insieme». Sì ma come? Soluzioni non pervenute nelle interviste di Stampa e Repubblica.

«Ma che ti frega di Greta!», «Qualcuno ha della carta igienica?»

In compenso grazie al torino-notte-tenda-colletta-climate-social-camp-greta-ormai-come-tante-b710e5fc-0d13-11ed-aed2-a42341ad3613.shtml?refresh_ce” target=”_blank” rel=”noopener”>Corriere, che è un giornale serio e dorme in tenda, sappiamo tut to delle notti magiche del Climate Social Camp: «All’ingresso, l’Emergency point accoglie i partecipanti con grandi sorrisi: i giovani volontari offrono a chi arriva un pacco di assorbenti o di preservativi, spray antizanzare, unguenti contro le punture ma anche torce e creme solari (…). Un ragazzo con i capelli biondi e un mozzicone fumante in bocca si avvicina al banchet to e domanda: “Scusate, ma perché Greta non è venuta? Giustificare l’assenza per questioni logistiche suona un po’ vago”. “Ma che ti frega di Greta!”, risponde un altro scalzo. “Ieri a parlare c’era un’attivista che fa la guerra civile nella foresta amazzonica. Ormai Greta” ride “è una come tante”».

Segue registrazione della predica a chi non si è dota to di bicchiere di vetro, esposizione del menù rigorosamente vegano, descrizione di ceste di frutta ammaccata a km zero a offerta libera, partite a frisbee, gita di mezzanotte con Sara, laureata in scienze botaniche, per vedere pioppi, salici, carpini, querce. Dopo di che «alle due in pun to dal bar e dalle chitarre la musica si ferma. Soffia il ven to e grilli e uccellini iniziano a farsi sentire. Le cerniere delle tende si abbassano, le torce si spengono e qualcuno in lontananza urla “qualcuno ha la carta igienica?”».

«Ci ascoltano prof e giornalisti, politici non ne abbiamo visti»

27 luglio, terzo giorno, quello de “L’urlo dei Fridays for future: ‘Il Pianeta muore, ma la politica finge di non vederci’” su to%20attivisti%20che%20vengono,qui%20si%20muore%20di%20caldo%22.” target=”_blank” rel=”noopener”>Repubblica. A cui la giovane Beatrice spiega: «Abbiamo invita to attivisti che vengono dai paesi del Sud del mondo, i più colpiti dalla crisi climatica. Sono arrivati a Torino pensando che qui avrebbero trova to il fresco, avevano porta to le giacche pesanti e si sono ritrovati a chiedere vestiti in presti to perché qui si muore di caldo (…) I media si concentrano sull’assenza di Greta, ma qui ci sono mille ragazzi che, quan to Greta, sen tono l’urgenza di questa crisi e cercano di attirare l’attenzione della politica». «Credo che in Italia ci sia molta indifferenza rispet to alla crisi climatica, anche per via dell’assenza di un’informazione adeguata, le persone ignorano ancora la portata colossale del problema», chiosa il saggio Carlo.

«Non ci sentiamo rappresentati dalla politica. Cer to non tutti i partiti sono uguali, ma nessuno oggi rappresenta i valori di giustizia climatica e sociale indispensabili per tutelare il nostro futuro», commenta Alice. «La politica forse sta scegliendo di non ascoltarci: qui non è presente nessun rappresentante di parti to. Le assemblee plenarie sono aperte al pubblico, vengono ad ascoltarci studenti, giornalisti, professori. Politici non ne abbiamo visti», conclude Beatrice.

Petrini candida i Fridays For Future

Meno male che c’è Carlo Petrini, presidente Slow Food, tra gli invitati al Summit, che con un fondo sulla topie_raccoglierete_realta-5479959/” target=”_blank” rel=”noopener”>Stampa mette d’accordo tutti: «Il mio augurio è che i Fridays possano diventare protagonisti sulla scena politica, non solo italiana ma mondiale, e adesso sono pronti a farlo, è arriva to il momen to. È nella natura delle cose che le giovani generazioni si affaccino prima o dopo alla politica, e anche quella più classica, quella che vive rispet to all’elet tora to e pensa ogni volta alla prossima elezione, a settembre dovrà fare i conti con loro e con le loro domande. È gius to che i giovani attivisti sognino di cambiare il mondo, ed è bello che alla loro età abbiano visioni anche u topiche. Chi semina visioni e u topie raccoglie realtà».

Poche ore dopo, fa sapere sempre la Stampa, cinquecen to ragazzi hanno blocca to l’ingresso dell’au tostrada, sono saliti sulla scultura della Sfinge appendendo il manifes to “crisi idrica, ondate di calore, benvenuti nella crisi climatica”, hanno sven tola to striscioni dei FFF, di Greenpeace, balla to a ritmo dei tamburi, scrit to con i gessetti sull’asfal to “climate justice”, “gas kills”, dopo di che hanno scavalca to il cancello della Snam con una scala, lancia to fumogeni nel cortile, imbratta to muri e vetri, coper to l’insegna di Intesa Sanpaolo e manifesta to davanti alla Collins Aerospace.

Insomma, che ci fanno i nostri leader politici ancora a Roma o a occupare le prime dieci pagine dei giornali che li vorrebbero seduti ad ascoltare queste così importanti assemblee, tavoli, strategie per salvare il pianeta e il futuro di cui gli stessi giornalisti non fanno parola?