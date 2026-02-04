Crans-Montana e la pace che cerchiamo

L’anno è cominciato male, con un’esplosione di buio: 40 adolescenti morti e oltre cento feriti in un incendio scoppiato nella discoteca svizzera in cui festeggiavano l’inizio dell’anno nuovo a Crans-Montana. Le negligenze della sicurezza del locale hanno trasformato l’ingenuità e la superficialità giovanile in una terribile occasione di morte e di dolore. Ha prevalso il non senso, la negazione della attesa di vita e della speranza ridotte letteralmente in cenere. A chi è dotato di un minimo di sensibilità si è bloccato il respiro, perché tutto è finito in nulla proprio quando ci si aspettava il contrario. Cosa vale la vita, quale è il suo fine, se la fine può essere così ferocemente rapida, incontrastata e dolorosa? Questa è la domanda che ci scuote profondamente, al punto di fuggirla per il timore e l’impotenza della risposta. E invece, se non si vuole sopravvivere passivamente e disperatamente, bisogna rispondere. Cosa vale nell’esistenza? La positività di una realtà che ci riempie d...