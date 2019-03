Cosa sono i cambiamenti climatici? «Non ci sono più le mezze stagioni»

I giornali esaltano gli studenti scesi in piazza a protestare per l’ambiente. Ma quanto ne sanno davvero di cambiamenti climatici? La risposta è in questo esilarante video del Messaggero











593 Shares

Trentamila studenti sono scesi in piazza a Roma per manifestare a favore dell’ambiente. Il “FridaysForFuture”, lo sciopero degli studenti contro i cambiamenti climatici, è stato inventato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg e ha coinvolto 2052 città in tutto il mondo. Il Messaggero ha ben pensato di farsi un giro a Piazza Venezia, nella capitale, per interrogare gli studenti e capire «quanto ne sanno sui cambiamenti climatici» e sulle ragioni della protesta. Il risultato esilarante non ha bisogno di commenti.