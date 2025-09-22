Con tutto il rispetto

Ragazzi che aggrediscono disabili, è accaduto a Sanremo ed Eboli a distanza di pochi giorni. Nel primo caso il branco ha scatenato la furia fuori da un locale, in un video si vede un ragazzo accucciato che le prende, incapace di opporre resistenza. Nel secondo caso, un 50enne attraversava la strada sulla sua carrozzina elettrica ed è stato abbordato da una voce che lo derideva chiedendogli «un passaggio», poi le botte gratuite.

Le dinamiche sono sostanzialmente e amaramente simili: complice il buio, un gruppo di giovanissimi assale una persona con disabilità e picchia duro. Nel caso di Eboli la vittima è stata anche ferita con un coltello. Tanti contro uno, forti contro debole, violenza senza motivo, età molto giovane degli aggressori, occasionale soccorso di qualche passante. Scene da Arancia meccanica, si commenta. Scene di realtà, invece, e di una realtà che ci espone all’evidenza di una pessima voragine tra il dire e l’essere.

All’inizio di settembre la giornalista Cesara Buonamic...