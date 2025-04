«Con papa Francesco sono cresciuta alla scuola della misericordia»

Jorge García Cuerva, 58 anni, è dal 2023 arcivescovo di Buenos Aires, scelto da papa Francesco alla guida della grande diocesi della capitale argentina, dove Jorge Mario Bergoglio era cresciuto e da provinciale dei gesuiti, prima, e da vescovo, poi, aveva portato la Chiesa nelle periferie più estreme, nelle favelas che circondano i ricchi quartieri della città.

L'arcivescovo sta preparando le cerimonie per l’addio al primo papa argentino della storia, ma dialoga volentieri con Tempi; ci conosce e ricorda che Bergoglio ci conosceva. Un incontro in un momento triste: amici che ricordano l’effetto di un amico comune. La città è in lutto, ovunque, soprattutto nei quartieri più poveri, appaiono le foto del papa.

«Il ricordo di papa Francesco è nel mio cuore. Ci sentivamo, anche se negli ultimi tempi faticava a parlare. Ci scrivevamo via email, piccoli messaggi, ma si faceva sempre presente. Era presente. Mi diceva: "Siete nel mio cuore". Mi chiedeva di Buenos Aires, delle persone che conosc...