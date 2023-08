Dal 22 settembre nei negozi di cannabis light, erboristerie e tabaccai non si potranno più vendere i prodotti “da ingerire” a base di cannabidiolo, il cbd. Tali prodotti saranno disponibili in qualunque farmacia dietro presentazione di ricetta non ripetibile. Lo ha deciso il ministro della Salute Orazio Schillaci firmando un decreto che revoca la sospensione di un atto analogo firmato nel 2020 dal predecessore Roberto Speranza, atto sospeso dallo stesso Speranza a seguito della levata di scudi degli araldi della cannabis light. Cosa dice quest'atto?

Inserisce le composizioni per somministrazione ad uso orale di Cbd nella tabella dei medicinali allegata al testo unico sulle droghe. In altre parole qualifica nuovamente come sostanza stupefacente i prodotti per uso orale a base di cannabidiolo rimarcandone l'uso farmacologico: per la preparazione di dolcetti, tisane rilassanti, assunzione di goccine e altre destinazioni pure ammesse dalla normativa italiana ed europea sulla c...