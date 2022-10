«Dipendere dal gas dell'Azerbaigian non è meno pericoloso che dipendere da quello di Vladimir Putin». È quanto dichiara a Tempi Markéta Gregorová, eurodeputata della Repubblica Ceca, eletta a Bruxelles con il Partito Pirata, che in patria occupa con un suo membro il ministero degli Esteri, e accasata in Europa con i Verdi. Gregorová fa parte della Commissione per il commercio internazionale, della delegazione al comitato parlamentare di partenariato Ue-Armenia e della commissione parlamentare di cooperazione Ue-Azerbaigian. Di recente, ha criticato aspramente Ursula von der Leyen per aver firmato un accordo con Baku che prevede l'aumento delle forniture di gas all'Europa: 20 miliardi di metri cubi all'anno entro il 2027. «L'Ue sbaglia a fidarsi di un'altra dittatura», ha dichiarato.

Gregorová, Ilham Aliyev è meglio di Putin?

No, dipendere dal gas dell'Azerbaigian è pericoloso tanto quanto dipendere da quello del presidente russo. Spero si tratti di contratti a breve termine, ut...