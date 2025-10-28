Competere meglio per guadagnare di più. Il futuro della contrattazione

Il sistema contrattuale italiano sta attraversando una fase di trasformazione che la Cisl ritiene fondamentale anche per il futuro delle retribuzioni delle lavoratrici e lavoratori. I dati del secondo Report Cisl sulla contrattazione nazionale mostrano segnali incoraggianti: le retribuzioni orarie sono cresciute del 3,1 per cento nel 2024 mentre l’inflazione si è fermata all’1,1 per cento, permettendo finalmente di recuperare potere d’acquisto reale dopo anni di perdite.

Il modello italiano funziona su due binari complementari, da un lato la contrattazione nazionale garantisce il recupero del potere d’acquisto rispetto all’inflazione, mentre dall’altro quella decentrata ridistribuisce i benefici della produttività. Un sistema che vale per il privato e necessario anche per il pubblico ed è diventato punto di riferimento anche a livello europeo.

I pilastri di una strategia

La solidità emerge dai numeri: nonostante oltre 1.000 contratti depositati presso l’archivio Cnel, il 99,3 per cento...