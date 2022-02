La fondazione di Black Lives Matter (Blmgnf) è stata estromessa dalla piattaforma AmazonSmile, che devolve lo 0,5% delle transazioni su determinati prodotti alle Ong che ne fanno richiesta, senza costi aggiuntivi per gli utenti.

Come usa i soldi Black Lives Matter?

La fondazione del movimento antirazzista è stata «temporaneamente sospesa» perché, spiega Amazon, si rifiuta di rendere conto di come ha speso parte dei fondi che ha ricevuto. Fino a quando non lo farà, Amazon congelerà le donazioni ricevute finora.

Come spiega il New York Post, nell’ottobre 2020 la fondazione ha ricevuto 65 milioni di dollari in donazioni ma non ha rivelato come li ha gestiti e per che cosa li ha spesi. Per questo motivo, diversi Stati americani hanno revocato a Blmgnf la possibilità di ricevere donazioni. Anche AmazonSmile, di conseguenza, si è adeguata.

I sospetti sulla cofondatrice

A insospettire molti attivisti antirazzisti, così come le autorità, c’è la vicenda della cofondatrice e direttore esecutivo della fondazione, Patrisse Cullors, che tra il 2016 e il 2021 ha acquistato quattro case dal valore di tre milioni di euro. Cullors ha sempre negato di aver distratto fondi dalla fondazione per utilizzarli a scopi personali, ma l’assenza di trasparenza così come le sue dimissioni da ruoli direttivi nella fondazione non ha fatto che rinfocolare le voci.

Black Lives Matter è stato anche accusato dai familiari di afroamericani uccisi dalla polizia, in particolare Lisa Simpson e Samaria Rice, di non aver mai ricevuto i soldi promessi dal movimento. Nel frattempo, però, «le immagini dei nostri figli sono state usate dagli “attivisti”».

