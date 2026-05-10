Come si incontra un libro

Foto di Tuan Senjaya / Unsplash Elena Mazzola è una linguista esperta di ermeneutica letteraria. Ha vissuto in Russia e in Ucraina. Ora è in Italia, con un gruppo di ragazzi ucraini che vengono da Kharkiv, dove ha fondato e diretto il Centro di cultura europea Dante e l’Ong Emmaus, che si occupa di orfani e disabili (quelli che è riuscita a portare in Italia). Il libro che consiglio a tutti di leggere è destinato a chi insegna letteratura: professori e professoresse, certo, ma anche maestri e maestre elementari che – come si usa dire – insegnano a leggere e scrivere ai bambini. Ma è un libro che innanzitutto aiuta a scoprire che cosa voglia dire essere un “lettore”, una persona che “incontra” un libro. Io, grazie a Luigi Giussani, sono particolarmente affezionato alla categoria dell’incontro, e ricordo benissimo quando una volta disse: «Un libro può essere un incontro». Influenzato da questo “pregiudizio”, per il quale probabilmente la professoressa Mazzola mi sgriderebbe, ho comprato...