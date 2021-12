Il professor Jakub Grygiel è un esperto di relazioni internazionali, professore presso la Catholic University of America (Washington DC). Dal 2017-2018 ha servito l’Ufficio della Pianificazione Politica del Dipartimento di Stato Americano in qualità di senior advisor. Ed è stato precedentemente Senior Fellow presso il Center for European Policy Analysis (CEPA) e docente presso la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.

Recentemente il professor Grygiel è intervenuto sul Wall Street Journal (Grygiel J., “Woke Imperialism Harms U.S. Interests”, Wall Street Journal, 22 novembre 2021) riflettendo su come l’estremo progressismo dell’attuale amministrazione Biden-Harris stia compromettendo l’autorevolezza internazionale degli Stati Uniti. Noi lo abbiamo intervistato per comprendere meglio cosa stia succedendo.

Il 22 ottobre l’amministrazione Biden-Harris ha inaugurato la “Strategia nazionale sull’equità e uguaglianza di genere” (NSGEE, National Strategy ...