Le autorità comuniste dell'Henan, nella Cina centrale, hanno introdotto una nuova forma di repressione delle comunità religiose e in particolare dei cristiani. I fedeli, prima di partecipare alla messa o ad altre attività religiose, dovranno compilare un modulo online tramite l'app "Religione intelligente" e attendere l'approvazione delle autorità, secondo quanto stabilito dalla commissione provinciale per gli affari etnici e religiosi.

La Cina scheda i cristiani

Come riportato da ChinaAid, i fedeli di qualsiasi religione devono indicare la struttura religiosa e l'attività alla quale intendono partecipare.

Successivamente, devono inserire tutti i propri dati: nome, cognome, numero di telefono, numero della carta d'identità, indirizzo di residenza, data di nascita e occupazione.

Dopo questa procedura, possono "prenotare" un posto e attendere la convalida tramite app. Se la ricevono, all'arrivo in chiesa (o in moschea o al tempio buddista) devono mostrare il codice della pren...