Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

Così la Cina demolisce il diritto internazionale a Hong Kong

Di Leone Grotti
24 Gennaio 2026
È iniziato l'ultimo processo farsa a Lee Cheuk-yan e ad altri attivisti democratici, già in carcere da oltre quattro anni. L'unica loro colpa è avere ricordato la strage di Tiananmen «per vivere nella verità»
Lee Cheuk-yan e Albert Ho salutano i manifestanti prima del processo a Hong Kong
Lee Cheuk-yan e Albert Ho salutano i manifestanti entrando in tribunale per il loro primo processo a Hong Kong nel 2021 (foto Ansa)

«Non esiste un modo legale per porre fine al governo del Partito comunista cinese». È la morte del diritto internazionale quella andata in scena a Hong Kong il 22 gennaio. Il palco dove è avvenuto il simbolico omicidio è stato il tribunale di West Kowloon, le comparse erano i poliziotti che hanno impedito ai giornalisti di intervistare il pubblico, gli abitanti che si erano messi in fila per assistere al processo, per «non ostruire il passaggio». Gli attori, e che attori, erano ancora una volta il pubblico ministero Ned Lai e i tre magistrati scelti dal regime per giudicare gli imputati. Ma i protagonisti della tragedia, gli eroi, non solo in senso lirico, erano i tre attivisti accusati di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale commemorando il 4 giugno 2020 le vittime del massacro di Piazza Tiananmen: Lee Cheuk-yan, Albert Ho e Chow Hang-tung. Chow e Lee sono in carcere da oltre 1.500 giorni, Ho da più di 1.300. La gente in fila davanti al tribunale di West Kowloon sotto lo sg...

Contenuto riservato agli abbonati
Light
Il quotidiano online
per i nuovi abbonati
Digitale
Il quotidiano online
+ il mensile digitale
Full
Il quotidiano online
+ il mensile digitale e cartaceo
Tempi capisce, colpisce. Abbonati subito. Scopri l’offerta

albert ho Chow Hang-tung Cina hong kong Lee Cheuk-yan piazza tiananmen premium

Articoli correlati

Scopri di più →