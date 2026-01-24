Così la Cina demolisce il diritto internazionale a Hong Kong

«Non esiste un modo legale per porre fine al governo del Partito comunista cinese». È la morte del diritto internazionale quella andata in scena a Hong Kong il 22 gennaio. Il palco dove è avvenuto il simbolico omicidio è stato il tribunale di West Kowloon, le comparse erano i poliziotti che hanno impedito ai giornalisti di intervistare il pubblico, gli abitanti che si erano messi in fila per assistere al processo, per «non ostruire il passaggio». Gli attori, e che attori, erano ancora una volta il pubblico ministero Ned Lai e i tre magistrati scelti dal regime per giudicare gli imputati. Ma i protagonisti della tragedia, gli eroi, non solo in senso lirico, erano i tre attivisti accusati di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale commemorando il 4 giugno 2020 le vittime del massacro di Piazza Tiananmen: Lee Cheuk-yan, Albert Ho e Chow Hang-tung. Chow e Lee sono in carcere da oltre 1.500 giorni, Ho da più di 1.300. La gente in fila davanti al tribunale di West Kowloon sotto lo sg...