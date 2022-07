Una giovane donna dalle idee molto chiare. Questa è Chiara Corbella Petrillo, che perde un figlio appena nato, poi anche il secondo, e muore felice dopo aver dato alla luce Francesco, il terzogenito. Eppure nessuno è mai riuscito a convincerla che quanto le è capitato è stata una sventura. Vertiginosa nella sua ordinarietà, Chiara, proclamata serva di Dio il 21 settembre 2018, ha finito per generare un popolo, persuadendo tutti che «il contrario dell’amore è il possesso». In occasione del decimo anniversario della sua scomparsa (13 giugno 2012), Tempi ha incontrato il padre.

Roberto Corbella, chi era davvero sua figlia?

Una ragazza acqua e sapone, a suo agio in jeans e maglietta. Amava il nuoto, l’atletica, la ginnastica artistica; ha suonato il pianoforte, poi il violino. Normalissima, ripeto, come testimoniano le foto di lei che sorride pur con una benda sull’occhio per via della malattia, foto che hanno fatto il giro del mondo e che conquistano i cuori.

Per il decimo Incon...