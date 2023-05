Tempi ritorna a Caorle per la seconda edizione del Premio Luigi Amicone e lo fa con una tre giorni di incontri e dibattiti per “Chiamare le cose con il loro nome”, come da titolo del festival che già lo scorso anno a luglio ha riunito ospiti importanti, lettori e amici. Quest’anno la festa è a giugno, si comincia la sera di venerdì 16 con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, e si finisce domenica 18 mattina, con lo scrittore dissidente cinese Liao Yiwu. Il sabato pomeriggio saliranno sul palco di piazza Vescovado la scrittrice Susanna Tamaro e mons. Massimo Camisasca. Serata con l’inviato del Corriere della Sera Massimo Gaggi, il filosofo Giovanni Maddalena e l’autore di satira Federico Palmaroli, in arte Osho. Di seguito il programma completo con gli orari. Per informazioni scriveteci a [email protected].

Premio Luigi Amicone – Seconda edizione

Caorle (Ve), Piazza Vescovado – 16-18 giugno 2023

Venerdì 16 giugno, ore 21

La politica alla prova – Incontro con Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Sabato 17 giugno, ore 18

Sarete liberi davvero – Con Susanna Tamaro, scrittrice, e mons. Massimo Camisasca, vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla

Sabato 17 giugno, ore 21.30

Vero o falso. Possiamo fidarci di quello che vediamo? – Con Massimo Gaggi, inviato del Corriere della Sera, Giovanni Maddalena, professore Filosofia teorica all’Università del Molise, Federico Palmaroli (Osho), autore di satira

Domenica 18 giugno, ore 11

Il virus di Wuhan – Incontro con Liao Yiwu, scrittore e giornalista

Consegna Premio Luigi Amicone 2023