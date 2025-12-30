Chi vincerà la nuova battaglia navale globale?

Sul Sussidiario Giulio Tremonti dice:

«Già allora gli americani dicevano che ci sono due oceani, l’Atlantico e il Pacifico, e quest’ultimo richiede un impegno progressivo, mentre sull’Atlantico gli europei si sarebbero dovuti impegnare un po’ di più. La discussione nel Parlamento europeo fu estremamente interessante. I socialisti erano possibilisti perché la ritenevano una politica keynesiana, i popolari perché la consideravano una politica colbertiana. Ma la Commissione Prodi bloccò tutto. Oggi mi fa piacere che Prodi sia a favore degli eurobond per la difesa. Vuol dire che le idee giuste, anche se in salita, camminano».

È dal quinto secolo a.C. che in Europa con il greco Tucidide si è incominciato a ragionare sul valore strategico della potenza marittima. * * * Su Startmag Marco Orioles scrive:

«Al di là delle polemiche, la Groenlandia rappresenta un asset geopolitico di prim’ordine. La Bbc spiega che la sua posizione tra Nord America ed Europa la rende centrale per la sicurezza...