Chi è José Antonio Kast, il “Trump” del Cile

Con la vittoria di José Antonio Kast alle presidenziali cilene diventano tre i paesi dell’America Latina che nel corso del 2025 hanno visto accedere o essere confermati alla massima legislatura dello Stato politici di partiti di destra o di centrodestra. Il Cile va ad aggiungersi a un elenco che comprende l’Ecuador, dove Daniel Noboa è stato riconfermato nell’aprile di quest’anno, e la Bolivia, che dall’ottobre scorso ha un presidente di centrodestra nella persona del cristiano-democratico Rodrigo Paz. Diversamente dai primi due, José Antonio Kast è classificato come esponente di estrema destra per le sue simpatie apertamente dichiarate per il defunto dittatore militare Augusto Pinochet, che governò il paese dal sanguinoso colpo di Stato del settembre 1973 fino al 1990, e per le politiche radicali che propone in materia di immigrazione in un paese dove il 10 per cento dei residenti è di nazionalità straniera (insieme al Costa Rica il Cile è il paese latinoamericano con la più alta perc...