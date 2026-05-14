Donald Trump e il regime iraniano respingono le rispettive proposte di accordo di pace perché entrambi ritengono di essere in grado di strangolare economicamente l’avversario. Dei due contendenti sicuramente il più preoccupato è Trump, perché un risultato molto negativo per i Repubblicani alle elezioni per il Congresso di novembre in conseguenza di una mancata stabilizzazione della situazione nelle prossime settimane lo trasformerebbe, secondo il lessico politico americano, in un'"anatra zoppa", un presidente dai poteri ridotti perché non può più garantirsi l’appoggio parlamentare a quei provvedimenti che non può decidere da solo. L'Operation Economic Fury americana Per costringere Teheran a piegarsi gli Usa hanno sin dall’inizio abbinato ai bombardamenti una serie di provvedimenti volti a provocare il collasso dell’economia iraniana sotto il nome di Operation Economic Fury. L’operazione, coordinata dal ministero del Tesoro americano, mira ad azzerare le entrate dall’export petrolifero...