Non ci sono dati, le statistiche. I vertici delle strutture, se hai a che fare con “i media”, non ti fanno entrare. Devi fingerti parente, amico di qualche medico, oppure capitarci “occasionalmente”. Dove? In un nucleo specializzato per persone in stato vegetativo. Ma dov’è il nucleo? Dove sono tutti? Il direttore non è disponibile, è in riunione. Quindi devi guardarti attorno e spesso non riconosci neppure il luogo. Eppure, erano qui.

Dopo il Covid è cambiato tutto, dice sottovoce un’infermiera prima di rifugiarsi nella sala dottori. I parenti sono troppo stanchi e il mio amico medico non può fare altro che lasciarmi guardare. Non può dire nulla, altrimenti il richiamo è immediato. Mi ricorda però i nostri discorsi di quattro o cinque anni fa: questo è un tema di cui ci dovremo, volenti o nolenti, occupare per forza, dicevamo, la realtà ce lo imporrà, anche solo per un dato specificamente razionale, numerico. Se ne dovranno occupare i ve...