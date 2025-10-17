«Sei tu? Oh, che sollievo», sussurra Ani, civettuola come una streamer Asmr, «mi sei mancato». Strizzata in un bustino di pizzo con autoreggenti, pura libido caricaturale, è una bambola bionda digitale addestrata a flirtare e fare cosacce. La sua controparte, Bad Rudy, non ha nulla dell’orsetto tenerone: è un panda rosso psicopatico che vuole bruciare scuole, pisciare sulle ceneri, far saltare in aria sinagoghe, chiese, moschee, persino la sede di Tesla. «Il caos non ha preferenze, brutto stronzo», ringhia il pupazzo.

Ani e Rudy – rispettivamente una waifu anime ninfomane e un panda piromane – sono i nuovi giocattoli dell’orrore prodotti da Grok, l’intelligenza artificiale di X. Li trovate nell'app dell'Ai inventata da Elon Musk, sull’App Store, etichettata «dai 12 anni in su» come Candy Crush. Loro però sono avatar 3d «dotati di affetto»: più ci interagisci sentimentalmente, più sblocchi contenuti erotici o violenti.

Bad Rudy, il chatbot sboccato e cattivo di Grok

