Sul Sussidiario Alessandro Mangia scrive: «Il Mes non è un meccanismo assicurativo tra Stati, cui ciascuno deve contribuire a seconda della propria quota in Bce, come viene astrattamente presentato nel discorso economico. È una banca sovrana, i cui componenti, dal Consiglio dei governatori all’ultimo funzionario, sono immuni da qualunque giurisdizione dell’area euro. Possono fare qualunque cosa e sono soggetti solo a un auditing interno, più e meglio di qualunque banca: hanno una propria giurisdizione e un loro processo. In una battuta, non possono commettere reati per definizione, perché nessuna giurisdizione europea li può toccare. Possono eventualmente essere inquisiti per reati da giudici inglesi o americani: non da giudici italiani o francesi o tedeschi, o lussemburghesi, dove si trovano i loro uffici. Della tradizionale immunità diplomatica è una versione riveduta e corretta, però applicata a funzionari di banca, anziché a rappresentanti diplomatici. Il Mes, in pratica,...