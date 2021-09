La fata genderless fa provare a Cenerentola un abito al passo con i tempi

È chiaro, il live action di Cenerentola distribuito da Amazon Prime l’ha prodotto Orban. Non c’è altra spiegazione. Chi se non un perverso reazionario populista sovranista nemico del progresso, del popolo, di Vettel e degli unicorni del Pride, avrebbe potuto pensare di includere e accozzare nello stesso film tutti, dicasi tutti, i nuovissimi cliché della woke generation, per vedere l’effetto grottesco che fa?

Una Corazzata Kotiomkin dell'inclusività

Adesso la raccontiamo tutta, questa Corazzata Kotiomkin dell’inclusività che è la Cenerentola di Kay Cannon, e chi non legge tifa Soros e Grande Reset. In un paese dove vengono rispettate tutte le regole dell’Academy, cioè dove vivono cantando e ballando (sì, è un musical) neri, asiatici, ispanici, neri non americani, afroamericani, nativi americani, bianchi, rappresentanti dell’Alaska e delle isole del Pacifico di ogni età e dimensione, vive la giovane Ella (l...