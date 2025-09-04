Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

Le battaglie perse dei cattolici di sinistra in politica

Di Lodovico Festa
04 Settembre 2025
La lezione di De Gasperi sulle intese per le riforme, il ruolo del Vaticano negli anni della Dc, il messaggio di Leone XIV su fede e impegno pubblico, le logiche di potere nel Pd. Rassegna ragionata dal web
Schlein Delrio cattolici di sinistra
La segretaria del Pd, Elly Schlein, con Graziano Delrio (foto Ansa)

Su Firstonline Franco Locatelli riporta e commenta una lectio di Gianfranco Astori, consigliere del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla Dc di Alcide De Gasperi: «Diciamo la verità: rileggere De Gasperi in un’epoca in cui l’Italia e il mondo intero vivono una fase di sbandamento e di spaesamento è come assumere un ricostituente e fare un’iniezione di fiducia specialmente se, come farà Astori quest’anno, la straordinaria avventura dello statista trentino è riletta nei termini chiave di interesse nazionale, ricostruzione civile, morale, economica e politica, Italia ed Europa. “Nessuna figura, eccetto quella di Cavour – dirà Astori – può essere accostata al ruolo che Alcide De Gasperi ebbe nella costruzione dell’Italia contemporanea” e non a caso “a lui e al Presidente della Repubblica Luigi Einaudi sarebbe toccato delineare la grammatica delle istituzioni della nuova democrazia”. Cattolico democratico che ripudiava l’integralismo e che piaceva anche ai laici, leader del ...

Alcide De Gasperi democrazia cristiana Leone XIV Pd premium

