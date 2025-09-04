Le battaglie perse dei cattolici di sinistra in politica

Su Firstonline Franco Locatelli riporta e commenta una lectio di Gianfranco Astori, consigliere del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla Dc di Alcide De Gasperi: «Diciamo la verità: rileggere De Gasperi in un’epoca in cui l’Italia e il mondo intero vivono una fase di sbandamento e di spaesamento è come assumere un ricostituente e fare un’iniezione di fiducia specialmente se, come farà Astori quest’anno, la straordinaria avventura dello statista trentino è riletta nei termini chiave di interesse nazionale, ricostruzione civile, morale, economica e politica, Italia ed Europa. “Nessuna figura, eccetto quella di Cavour – dirà Astori – può essere accostata al ruolo che Alcide De Gasperi ebbe nella costruzione dell’Italia contemporanea” e non a caso “a lui e al Presidente della Repubblica Luigi Einaudi sarebbe toccato delineare la grammatica delle istituzioni della nuova democrazia”. Cattolico democratico che ripudiava l’integralismo e che piaceva anche ai laici, leader del ...