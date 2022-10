Riassunto delle puntate precedenti.

1^ puntata. Il 25 febbraio 2017 l’onorevole Marco Cappato accompagna Fabiano Antoniani, un dj rimasto tetraplegico a seguito di un incidente stradale, da Milano, dove risiedeva, in Svizzera, in una struttura specializzata nel praticare l’eutanasia: al suo interno il suicidio assistito avviene dopo due giorni, quando dj Fabo, come era conosciuto, azionando con la bocca uno stantuffo, inietta nelle vene il composto letale. Al rientro in Italia, Cappato si autodenuncia ai Carabinieri, e la Procura di Milano lo iscrive nel registrato degli indagati; il procuratore aggiunto dottoressa Tiziana Siciliano chiede che il caso sia archiviato, ma il Gip ordina l’“imputazione coatta”, e per questo l’esponente radicale viene tratto a giudizio davanti alla Corte di assise di Milano per il reato di cui all’articolo 580 cod. pen.

Anche con la Corte ambrosiana Siciliano sostiene in prima battuta la non colpevolezza di Cappato, e in via subordinata sollecita ...