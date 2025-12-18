Il Nicaragua vieta l’ingresso di Bibbie e giornali nel Paese

C’è un gesto che più di altri rivela la natura profonda di un potere ed è la paura delle parole. In Nicaragua il regime sandinista ha deciso di vietare l’ingresso nel Paese di Bibbie, libri, giornali e riviste. Non propaganda armata, non esplosivi ma carta stampata. È l’ultimo atto di una repressione che non ha più nemmeno il pudore di mascherarsi da “sicurezza nazionale”, ma che rivela apertamente il suo vero bersaglio, ovvero la libertà di pensiero che poi è nella sua parte più intima anche la libertà religiosa. Non si può portare la Bibbia in Nicaragua La misura è stata confermata nelle ultime settimane da diverse compagnie di trasporto internazionale, tra cui Tica Bus e Central Line, che collegano San José, la capitale del Costa Rica, dove vivono oltre 100mila esuli scappati negli ultimi sette anni dalla folle dittatura sandinista, a Managua. Gli avvisi affissi nelle stazioni degli autobus sono espliciti, come mostra la foto di copertina, che circola da qualche giorno su siti e soc...