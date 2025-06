Nozze da incubo

I contorni della vicenda sono poco chiari, si suol dire. Ma quello che è accaduto sabato 21 giugno a Disneyland Parigi è un fatto dal contenuto inquietante e dai contorni molto oscuri. Il grandioso parco dei divertimenti può essere affittato per eventi privati (a costi esorbitanti) e un uomo inglese di 22 anni lo ha prenotato per celebrare il suo matrimonio con una bambina ucraina di 9 anni.

Il personale di Disneyland, accortosi della giovanissima età della sposa, ha allertato le forze dell’ordine e sono stati tutti arrestati, lo sposo, la madre della sposa e due persone di nazionalità lettone. Oltre al reato di pedofilia, è stata contestata loro anche l’accusa di frode e riciclaggio di denaro.

Di fronte alla polizia lo sposo ha dichiarato che era tutta una messa in scena, che l’evento faceva parte delle riprese di un film. Le cento comparse presenti, però, dicono altro: «In nessun momento c’è stata alcuna questione di riprese». I medici hanno visitato la bambina e non hanno trovato tr...