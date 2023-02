Professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi a Bologna, già esponente del Comitato nazionale di Bioetica, Sergio Belardinelli è tra i più originali intellettuali cattolici italiani. I suoi commenti sul Foglio denotano non solo capacità non superficiali di interpretazione dei fenomeni del nostro tempo, ma anche una certa propensione alla lettura in contropiede, non scontata né banalmente “cattolicamente corretta” di ciò che riguarda Dio, la Chiesa, il mondo.

Con lui ripercorriamo i punti salienti del pensiero di Benedetto XVI che Belardinelli ha definito «uno degli uomini di cultura più importanti del nostro tempo». Al centro della sua riflessione sta un punto fondamentale: «L’inviolabile, unica e irripetibile dignità di ogni uomo che si esprime soprattutto come libertà e, conseguentemente, l’importanza e l’urgenza della limitazione del potere».

Sergio Belardinelli

Benedetto XVI è stato definito un Papa conservatore. So che a lei la definizione non piace. Per...