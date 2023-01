Una fatwa contro Winston Churchill. Eppure questa volta l’ayatollah iraniano non c’entra nulla. Anche perché si trova, ahilui, indaffarato in altre faccende. No, questa volta ad avere emanato l’atto è stata, secondo alcuni accademici britannica, niente meno che la Bbc, la storica emittente nazionale britannica, auntie, “zietta“ per i suoi più affezionati ascoltatori.

Nel corso degli anni la Bbc è entrata nell’intimità delle case degli inglesi, educando e ispirando la popolazione anche nei momenti più difficili della storia del paese. Ora, però, da un po’ di tempo a questa parte le cose sono cambiate. «Vuole riscrivere la storia del Regno Unito in chiave woke». Così si sono espressi alcuni professori universitari nei suoi riguardi. Gente come il biografo di Churchill, Lord Roberts, o Jeremy Black, “emeritus professor” dell’Università di Exeter e autore di svariati libri di storia del Regno Unito, con un particolare focus sul Novecento e il nazionalismo inglese. Insomma, non propr...