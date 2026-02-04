La battaglia tra Usa e Cina per l’America Latina

Su AsiaNews si scrive:

«Secondo alcuni analisti, la competizione tra Cina e Stati Uniti in America Latina è appena iniziata. A partire dal 2018 la Cina ha siglato accordi di partenariato parte della Belt and Road Initiative con 24 paesi sudamericani e in alcuni casi ha sostituito gli Stati Uniti come principale partner commerciale. Uno dei progetti cinesi più ambiziosi della regione è il porto di Chancay, vicino a Lima, controllato per il 60 per cento dall’impresa statale cinese Cosco. Inaugurato a novembre 2024, da tempo definito “la porta d’accesso” della Cina in Sud America. Si tratta infatti del primo porto in grado di gestire enormi navi portacontainer: l’obiettivo è fare in modo che i prodotti sudamericani (soprattutto soia, rame, petrolio e litio) vengano scambiati con le merci cinesi, riducendo la dipendenza dai porti nordamericani e i costi logistici fino al 20 per cento, permettendo di risparmiare 10 giorni di navigazione. Come ha spiegato nei giorni scorsi al Wall Street Jo...