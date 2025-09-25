La battaglia della Chiesa per la libertà di tutti 

Pochi mesi fa, nella notte del 26 luglio 2025, nella Repubblica Democratica del Congo, 43 giovani cristiani sono stati assassinati in chiesa da terroristi islamisti della Allied Democratic Forces mentre celebravano il 25esimo anniversario del Movimento eucaristico giovanile, di cui facevano parte. Non è stata un’eccezione, i cristiani sono perseguitati come non avviene per nessuna altra religione, lo testimonia il Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo prodotto ogni anno dalla Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre. Sono diversi i motivi per cui queste notizie “non fanno notizia”.

Ne accenna, fra altri, l’ultimo libro di Joseph Weiler, L’Europa è ancora cristiana? Saggio esplorativo su cristianesimo, laicità e identità europea (Bur 2025), dove l’autorevole giurista e studioso ebreo si chiede se l’odio verso il cristianesimo che 20 anni fa spinse le classi dirigenti del Vecchio Continente a rifiutare di inserire nella Costituzione europea il richiamo alle radici ebraico...