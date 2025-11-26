Bari Weiss. O della rivincita del buonsenso sul consenso

Nella prima riunione con i vertici editoriali di Cbs News, la nuova direttrice, Bari Weiss, ha fatto calare il silenzio con una semplice domanda: «Perché il paese pensa che siete di parte?». I responsabili delle redazioni di uno dei più importanti network americani si sono guardati senza sapere bene cosa dire. Da sempre i giornalisti che lavorano nelle redazioni di programmi leggendari come 60 Minutes sono abituati a concepirsi come esseri imparziali, portatori di verità senza pregiudizi evidenti, servitori civici che hanno fatto voto di obiettività. Giustificare eventuali partigianerie non è il tipo di attività che sono stati abituati a fare nel corso di carriere presumibilmente lunghe e remunerative. Dev’essere stato uno choc o un’offesa mortale (o entrambe) sentirsi dire che il paese che ha eletto due volte Donald Trump alla Casa Bianca considera questa augusta rete televisiva fondata nel 1927 il veicolo di un’impostazione ideologica che ritiene lontana ed elitaria, se non apertamen...